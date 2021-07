Onde há crise, há esperança: 21 de julho de 2021

Disse alguém que é uma grande tentação pretender enfrentar os desafios do futuro com as respostas do passado, por muito boas que elas tenham sido. E até é verdade que deixaram experiência para muitas situações, tantas vezes repetitivas, mas os desafios novos que o futuro nos coloca precisam de uma atitude humilde e criativa que pondere e se deixe conduzir para descobrir e responder ao que agora é pedido! Curiosamente, isto é que é fidelidade, ir ao encontro dos novos desafios com confiança. Se antes foram vencidos, agora também hão-de ser.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.