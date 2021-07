Almeirim excluída do risco elevado ou muito elevado, mas encontra-se em alerta

Almeirim é um dos 162 concelhos do país que se encontra fora da lista dos concelhos que precisam de medidas mais restritivas com o objetivo de combater a Covid-19. No entanto, Almeirim é um dos 29 concelhos que se encontram em alerta e que apresentam mais de 120 casos por 100 mil habitantes. O concelho mantém as regras que entraram em rigor no dia 14 de julho. Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), a taxa de incidência do concelho nos últimos 14 dias é de 129 por 100 mil habitantes.

O mapa de risco foi atualizado esta quinta-feira, dia 22 de julho, e atualmente existem 61 concelhos em risco muito elevado, mais 20 relativamente ao dia 15 de julho e 55 em risco elevado, mais 12 que na quinta-feira passada, totalizando 116 concelhos na lista.

Os concelhos que pertencem à lista de concelhos de risco elevado ou muito elevado têm recolher obrigatório entre as 23H00 e as 05H00, o teletrabalho é obrigatório quando as funções assim o permitirem, os espetáculos culturais decorrem até às 22H30 e os restaurantes, cafés e pastelarias podem funcionar até as 22H30 com um máximo de quatro pessoas por grupo dentro do estabelecimento e seis pessoas por grupo nas esplanadas.

Às sextas-feiras, fins-de-semana e feriados, é obrigatório a apresentação do certificado digital de vacinação ou de um teste negativo.

Os interessados em saber sobre o estado de risco do concelho onde reside e as respetivas medidas implementadas, pode consultar este link.