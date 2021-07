Dia Aberto de vacinação contra a Covid-19

O Centro de Vacinação vai estar aberto esta sexta-feira, dia 23 de julho, até à meia-noite para vacinar a população do concelho contra a Covid-19 e também vai decorrer um Dia Aberto para vacinar os homens com mais de 35 anos de idade e para as mulheres com mais de 50 anos.

“Este é um esforço enorme de todos aqueles que combatem esta pandemia desde março de 2020 e desde janeiro já administraram mais de 26 mil vacinas no concelho”, referiu Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim em comunicado.

A população do concelho de Almeirim que ainda não levou a segunda dose da vacina da Astrazeneca e já passaram-se oito semanas desde a primeira dose, também pode ser vacinado no Dia Aberto.

O horário de vacinação no Dia Aberto é desde as 9H00 até às 12H00, das 14H00 às 15H30 e das 18H00 até às 00H00.