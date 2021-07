Noite aberta ultrapassa as 900 vacinas administradas

O concelho de Almeirim administrou 905 doses de vacinas contra a Covid-19 numa campanha de vacinação aberta para a população de Almeirim com mais de 35 anos (no caso dos homens) e com mais de 50 anos (no caso das mulheres).

Uma campanha que, para Pedro Ribeiro “foi um sucesso”. O presidente da Câmara admitiu que alguns jovens também já foram vacinados contra a Covid-19, mas que ainda existem jovens que têm resistido à vacinação porque são os que continuam a acreditar ser impossível ficarem doentes com a Covid-19.

“Neste momento, as pessoas com Covid-19 nas Unidades Hospitalares têm menos de 40 anos”, alertou Pedro Ribeiro. O autarca afirma que a situação é grave e recomenda que os jovens se vacinem contra o vírus e deixa um alerta: “A imunidade de grupo funciona se todos aqueles que puderem ser vacinados o forem.”

Nas redes sociais, Pedro Ribeiro deixou uma mensagem de agradecimento aos presentes no Centro de Vacinação pelo esforço feito na campanha.

O Dia e Noite Aberto teve um horário alargado: decorreu entre as 9H00 e as 12H00, das 14H00 às 15H30 e das 18H00 às 00H00.