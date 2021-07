“Quero trabalhar para um dia conseguir ir aos Jogos Olímpicos”

BTT Marta Carvalho tem 15 anos, nasceu em Lisboa mas reside em Almeirim. No dia 19 de junho, participou numa prova de ciclismo em Castelo Branco e sagrou-se Campeã Nacional de Fundo, na categoria Cadete Feminina. Marta falou com O Almeirinense e contou as maiores dificuldades da prova e a sua jornada pelo desporto.

Recentemente, tornaste-te Campeã Nacional de Fundo na prova que decorreu em Castelo Branco: qual foi a tua reação ao descobrires que tinhas sido Campeã?

Sim, no dia 19 de junho sagrei-me Campeã Nacional de fundo, fiquei muito feliz pois era um dos objetivos que tinha para esta época.

Como correu a prova? Já ias com esse objetivo? Na tua opinião, quais foram as maiores dificuldades da prova?

A prova correu bastante bem, consegui sempre estar no grupo da frente, mantive o ritmo junto das elites e, principalmente, das masters que faziam o mesmo número de voltas que eu. Sim, já levava este objetivo em mente para a prova. As maiores dificuldades são sempre o piso, rotundas, mas, principalmente, a concentração necessária para estar bem posicionada à entrada de algumas zonas dos percursos, onde sabia que iam existir ataques.

Fizeste três provas da Taça de Portugal e, atualmente, és líder com 135 pontos e falta realizar uma prova para a Final da Competição. Qual a tua expectativa para esta prova?

A minha expectativa é conseguir vencer a prova, para assim conseguir ser vencedora da Taça de Portugal de estrada de 2021.

“O ciclismo foi sempre o meu desporto fixo, mas também cheguei a praticar dança, natação e equitação”

Quais os principais resultados na carreira?

Nos escalões de escolinhas fui três vezes vencedora do nacional de escolas na vertente BTT, aqui em Almeirim, venci várias inter-regionais e regionais, tanto em BTT, como na vertente estrada. No escalão de competição “Cadete Feminina”, no ano passado, fiquei em segundo lugar na Taça de Portugal de BTT, fui Vice-Campeã Nacional no Contrarrelógio de estrada, no somatório de três provas da Taça de Portugal em pista fui vencedora na disciplina de Scratch e 500m e sagrei-me Campeã Nacional em Pontos.

Fui também campeã regional do Algarve na vertente de BTT. Este ano, a época ainda está a decorrer, mas estou em 1º na Taça de Portugal de estrada e fui Campeã Nacional de fundo em ciclismo de estrada.

Como e quando começaste o teu percurso no desporto? Quem te influenciou na prática desportiva? Fizeste outros desportos?

Comecei o meu percurso no ciclismo quando tinha seis anos devido à influência do meu pai que também praticava este desporto a nível amador. O ciclismo foi sempre o meu desporto fixo, mas também cheguei a praticar dança, natação, equitação.

“Conciliar a escola com o desporto é uma tarefa complicada. Como eu tenho um calendário bastante preenchido com as provas e treinos, muitas das vezes tenho de fazer alguns sacrifícios (…)”

Como concilias a vida escolar e familiar com o desporto?

Conciliar a escola com o desporto é uma tarefa complicada. Como eu tenho um calendário bastante

preenchido com as provas e treinos, muitas das vezes tenho de fazer alguns sacrifícios para ter tempo para cumprir os planos de treino, como, seguidamente, estudar para conseguir ter boas notas.

Conciliar a vida familiar é mais fácil porque a minha família apoia-me bastante neste desporto e isso é muito importante e bom para mim.

Qual a prova que gostavas mesmo de superar mas ainda não conseguiste realizar?

Todas as provas que me tenho proposto fazer tenho conseguido, umas melhores outras piores, nem sempre consigo os resultados que pretendia, mas ainda sou muito nova e, com o treino e determinação, irei superar aquelas que não me correram tão bem.

Qual a tua profissão de sonho (ou seja, o que queres ser quando fores grande)?

Eu ainda não sei que profissão desejo no futuro, mas, seguramente, que seja algo relacionado com saúde e desporto.

Quais os teus desejos e expectativas para o futuro?

Eu gostava imenso de ter a oportunidade de ir fazer provas no estrangeiro e quero contruir o meu percurso no ciclismo até um alto nível. Trabalhar para um dia conseguir ir aos Jogos Olímpicos.

Mariana Cortez