Onde há crise, há esperança: 31 de julho de 2021

A estratégia para vencer o medo consiste, primeiro, em enfrentá-lo, aceitar-me como sou, redimensionar bem a situação, ver bem qual é o meu ponto fraco e olhar para ele de frente. É a pega de caras. O primeiro passo para resolver um problema é saber de que problema se trata! Depois, vem a capacidade de comunicar e discutir isso com os outros, o diálogo, arriscar-se a abrir-se com o outro, objectivar e libertar-se, não viver as coisas sozinho, enterrando-se no buraco. Tudo para vencer o círculo do mal, medo, vergonha, confusão.

Vasco P. Magalhães, sj

ONDE HÁ CRISE, HÁ ESPERANÇA

Um pensamento para cada dia: ver em tudo o que acontece uma oportunidade de crescimento.