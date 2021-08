António Botas Moreira: “Quem manda no Fazendense é o presidente”

CONFIANÇA Depois de reconhecer que a temporada não foi positiva, o foco já está no futuro próximo. Na entrada de Zé Miguel e na possibilidade de fazer uma parceria de dimensão internacional, mas nunca com entrada de uma SAD.

Esperava acabar com a sua equipa na 8ª posição do campeonato da primeira divisão distrital?

Não esperava! O Fazendense há muitos anos que não andava por estas paragens! Ainda, há dois anos, nós ficámos em 2º lugar, este ano ficámos realmente em 8º lugar, foi um lugar péssimo, eu disse aos jogadores, ao treinador, foi um ano péssimo! Eles dizem que não, nem tudo foi ruim, mas para mim não foi um ano ruim, foi um ano péssimo! Em tudo, até na Taça do Ribatejo, em que nós deveríamos pelo menos ir a uma final, foi um ano realmente para esquecer!

Acredita que esta situação da pandemia poderá ter dificultado o trabalho da própria equipa técnica e do próprio campeonato em si?

Eu costumo dizer: quando chove, chove para todos, quando faz sol, faz sol para todos, quando houve pandemia, houve pandemia para todos!

A nós realmente dificultou-nos muito, porque nós, antes da pandemia, andávamos lá em cima, tínhamos os jogos que tínhamos para casa, se ganhássemos, por exemplo, ao Tomar, acho eu que era um jogo que nós tínhamos com o Tomar, se nós ganhássemos, passaríamos para terceiro ou segundo lugar, mas não ganhámos e aquilo entrou logo numa desmoralização! Foi muito mau, foi um ano muito mau para nós!

“ (…) não vou classificar o Gonçalo como treinador, classifico-o como homem, é um homem com “H” muito grande (…)”

Foi, provavelmente, um dos treinadores que mais tempo esteve à frente do Fazendense. O Gonçalo, terminou aqui o ciclo dele?

O Gonçalo é, acima de tudo, um amigo, é um, eu nem o vou classificar, eu sempre disse e continuo a dizê-lo, não vou classificar o Gonçalo como treinador, classifico-o como homem, é um homem com “H” muito grande, é um homem com quem me entendia às mil maravilhas!

“(…) eu disse-lhe: “Se ele quisesse ser treinador do Fazendense enquanto eu fosse presidente, ele era treinador!”

Ficou triste com a saída?

Fiquei triste, sim, fiquei triste com a saída quando ele me disse; ele disse-me dois meses antes que ia sair, por isso, se calhar, tudo isto teve origem nos jogadores… tudo aquilo originou, eu nunca quis dizer isto, mas na minha opinião, sinceramente, como presidente, quase há 40 anos cá no futebol e tenho visto muita coisa e compreendo perfeitamente bem as coisas… a origem, se calhar, do Gonçalo ter dito dois meses antes, por ter-se comprometido com Rio Maior, dois meses ou três antes do campeonato terminar, foi, se calhar, uma das consequências que levou a que os jogadores também desmotivassem, que os jogadores, alguns, foram com ele, se calhar já queriam ir com ele… Eh pá, não posso afirmar isso, a minha opinião é essa, é que realmente teve um bocado de destabilização na equipa, é a minha opinião!

Agora do Gonçalo, eu só tenho a dizer maravilhas, o Gonçalo é um homem com H muito grande, o Gonçalo sentiu, se calhar, que já estava ali há muitos anos no Fazendense sem ganhar nada, porque o Fazendense, é o clube, nos últimos 15 anos, que mais troféus ganhou no distrito de Santarém. Nos últimos quatro anos não ganhou nada, o Gonçalo, se calhar, sentiu isso e pensou em sair, disse-me também que uma das razões porque saiu foi porque ia fazer o doutoramento em Rio Maior, que era muito melhor para ele estar a treinar em Rio Maior e eu disse-lhe: “Sim, tudo chega ao fim de um ciclo!”.

Ele de certeza que foi o treinador que mais tempo esteve no Fazendense, mas continuaria, eu disse-lhe: “Se ele quisesse ser treinador do Fazendense enquanto eu fosse presidente, era treinador!”.

“A equipa B foi uma aposta dos miúdos que nós tínhamos ali e gostávamos muito, já vinham há muitos anos a jogar no Fazendense, é uma equipa de juniores que todos juntos já vinham desde os Infantis.”

Quem será o próximo treinador?

O próximo treinador do Fazendense é o Zé Miguel. Nós gostamos de treinadores novos, treinadores ambiciosos…

E jogadores, já temos novidades para esta temporada, confirmados?

Já, já temos alguns jogadores confirmados: tenho o Nuno Sobrado, que é um Guarda-Redes que é daqui de Almeirim, que é o terceiro Guarda-Redes de Almeirim, está confirmado. O Palhoto está confirmado. O Serginho, que estava no Cartaxo, também está confirmado. O Bernardo também está confirmado. Daniel Areões está confirmado. Bruno Conduto está confirmado. O Bata, que é um guienense que está a viver em Santarém, que jogou sempre na 2ª divisão de honra, tem 28 anos, também está confirmado. E o Loran, que era o ponta de lança, o ano passado, do Coruche, também está confirmado no Fazendense. Falta-nos duas aquisições, vai ser tratado com certeza esta semana e ficaremos com o plantel.

O objetivo é estar na luta pelos primeiros lugares?

Os Presidentes dos clubes, e eu sou um Presidente, estou ali há muitos anos, normalmente começa a época, nós pensamos sempre que a nossa equipa é a melhor e vai ganhar todos os jogos.

Onde é que vê o Fazendense?

Eu penso que o Fazendense tem que pensar nuns voos um pouco mais altos. O Fazendense tem das melhores instalações que há no distrito. Nós percorremos o distrito de ponta a ponta e pode haver melhores instalações municipais, porque de clubes ninguém tem instalações como tem o Fazendense.

A equipa B foi uma boa aposta?

A equipa B, não sei se seria uma boa aposta! A equipa B foi uma aposta dos miúdos que nós ali tínhamos e gostávamos muito, já vinham há muitos anos a jogar no Fazendense, é uma equipa de Juniores que todos juntos já vinham desde os Infantis. Eu achei-me no dever de fazer uma equipa, de forma que continuassem a jogar: jogaram dois anos, no

próximo ano já não vão fazer equipa B, porque começamos a ter outras equipas para ocupar o espaço.

“Não vou cair em fazer uma SAD, depois se eles não querem fazer e eu não deixo fazer, e eu já não posso fazer porque eles não querem (…)”

Confirma que o Fazendense teve propostas para uma SAD?

Confirmo. O Fazendense tem um presidente e uma direção, mais em especial um presidente, porque eu costumo dizer “Nós temos uma direção, e a direção nunca é muito grande porque eu habituei-me, se calhar o Fazendense tem sobrevivido, e continua a sobreviver, e continua a ser um clube já grande, um dos maiores clubes do distrito de Santarém, porque, é como disse, foi o clube nos últimos 15 anos que mais títulos ganhou, é o clube com mais taças do Ribatejo, porque eu nunca tive uma direção com muita gente, as pessoas podem dizer aquilo que disserem não sou nenhum ditador, porque cada um tem a sua maneira de trabalhar, cada um é encarregado da sua secção de trabalho, ninguém se vai meter no trabalho deles, mas eu não costumo, não tenho o hábito de fazer reuniões com a direção.

Não tenho o hábito de fazer reuniões com a direção, porque as reuniões de direção servem para lavar roupa suja, servem para dizer que um trabalha enquanto não trabalha nada, que se vai embora. No início fazia, mas depois comecei a pensar: “Não!”. Comecei a acabar e tenho-me dado muito bem com essa solução, porque as pessoas que assumem, jamais pensam em abandonar e tenho-me dado bem e continuo…

E quanto à SAD, eu estive para fazer uma SAD. Quem está em Almeirim, antes, esteve nas Fazendas, mas eu disse que tinham que me deixar uma garantia numas largas dezenas de milhares de euros, só assim eu aceitaria a SAD. Eu, na Direção, lutarei sempre para mandar no Fazendense, nunca vou aceitar que venha alguém de qualquer lado e que chegue ali e que diga “Não, isto é assim, vocês agora saem daqui, vocês agora…” não, eu nunca vou aceitar isso.

Quando eu fizer alguma coisa, é sempre alguma escritura ou alguma coisa que eu faça para fazer uma SAD, pode não ser bem uma SAD, fazer uma parceria é sempre nas condições de ser a Direção a mandar no Fazendense. Porque o Fazendense é dos Fazendenses, e não é de alguém que venha de um lado qualquer por, quem sabe, cem ou duzentos mil euros e vem para ali e chega, ocupa o espaço e o espaço é deles, e depois estamos subordinados àquilo que eles queiram fazer, então o Fazendense será sempre, enquanto eu

for presidente será sempre gerido por mim, sempre gerido por mim.

Os outros, alguém que queira investir pode investir, fazer uma parceria, pôr os jogadores, fazer isto, fazer aquilo, subir de divisão, jogar com outra divisão acima, investirem, sim senhora, muito bem. Mas, quem manda no Fazendense é o presidente. Não vou cair em fazer uma SAD, depois se eles não querem fazer e eu não deixo fazer, e eu já não posso fazer porque eles não querem; eles agora vão-se embora, eles agora mandam, agora deixam queimar o campo, eu tenho de o deixar queimar, porque o campo não é meu, é deles; não, o campo é meu, o campo é meu, meus amigos, o campo é do Fazendense, é dos charnecos, é das pessoas das Fazendas de Almeirim.

Porque se alguém faz um esforço grande, se a Câmara fez um esforço grande para melhorar as instalações, para nós termos instalações em condições, eu não vou dar a outra pessoa qualquer para ele mandar nelas, para depois me as vir destruir, não, aquilo que está ali é sempre para melhorar e nunca para destruir. E por isso, eu nunca vou aceitar alguém que venha para o Fazendense para mandar no Fazendense.

“Isso é garantido, pode deixar garantido aos charnecos que, enquanto for presidente, ninguém vai mandar no Fazendense senão eu (…)”

Posso apanhar investidores, e tenho tudo tratado para um investimento, até tinham umas viagens já marcadas para ir a um país estrangeiro, essas pessoas que vêm investir, queriam que eu lá fosse. Mas como não há consulado lá, para trazer os jogadores para cá, para que eu fosse lá apresentar um projeto para ver se conseguia trazer dois ou três jogadores de cada vez para cá, miúdos, tudo miúdos de dezoito, dezanove anos, miúdos internacionais desses países, eles não têm lá de um lado e eu se calhar já lá não vou, mas é como digo, Filipe, eu tenho perspetivas, feitas já em papel, como diz o outro, para que tenhamos um patrocínio, para que tenhamos uma parceria, mas nunca uma SAD, nunca ninguém vai mandar no Fazendense enquanto eu for presidente do Fazendense. Isso é garantido, pode deixar garantido aos charnecos que, enquanto eu for presidente, ninguém vai mandar no Fazendense senão eu, agora arranjar SAD’s para que sejam eles a mandar, eu não aceito.

Entrevista completa no programa “+Desporto” da Almeirinense TV