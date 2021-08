Foi recentemente publicado neste espaço de opinião política um texto que dizia que a oposição em Almeirim era inexistente. Isto seria compreensível (mas não desculpável) para alguém que não conhecesse e não pertencesse aos órgãos autárquicos. Mas tendo sido escrito pelo Joaquim Gomes do PS, que está eleito na Assembleia de Freguesia de Almeirim comigo, não só não se aceita, como ficamos a saber que mentiu de forma propositada e descarada.

Este membro da assembleia de freguesia, que afirma não existir oposição em Almeirim, leva apenas votos de louvor e saudações (que não deixam de ser importantes), mas não questiona nem intervém, nem leva os problemas da freguesia àquele órgão, como é seu dever. Acaba por sofrer, como muitos, da “síndrome da maioria adormecida”, que estão ali apenas de corpo presente, para receber a senha.

“Sou o único eleito da oposição na Assembleia de Freguesia e, contudo, sou o único que intervém em todas as assembleias (…)”

Sou o único eleito da oposição na Assembleia de Freguesia e, contudo, sou o único que intervém em todas as assembleias, questionando as informações escritas do presidente, criticando (positiva ou negativamente) os regulamentos, orçamentos, apresentação de contas. Levo os problemas da minha freguesia àquelas reuniões, pois, como eleito, é esse o meu dever.

A oposição da CDU também se faz pelos outros eleitos, tanto na CM como na AM, basta lerem-se as atas e assistirem-se às reuniões públicas para verificarem do trabalho, da dedicação e da competência no exercício dos mandatos.

Fernando Cardoso

CDU Almeirim

Artigo de opinião publicado na edição impressa de 15 de julho de 2021