Alimentos prejudiciais para a saúde passam a ser proibidos nas escolas públicas

Os alimentos prejudiciais para a saúde dos jovens como sandes de chouriço, batatas fritas e hambúrgueres, vão deixar de ser vendidos nos bares das escolas públicas portuguesas. A informação foi divulgada esta terça-feira, dia 17 de agosto, no Diário da República, limitando a venda de “produtos prejudiciais à saúde nas máquinas de venda automática dos estabelecimentos de ensino.

A declaração apresenta uma lista de alimentos que são proibidos das escolas venderem. Outros dos alimentos proibidos de serem vendidos são croissants, cachorros-quentes e também sumos com açúcar.

Segundo o Despacho n.º 8127/2021, o objetivo da proibição é “implementar um conjunto de medidas para a promoção da saúde em geral, e em particular para a adoção de hábitos alimentares saudáveis, bem como de proceder à regulamentação do modo de organização e funcionamento dos bufetes escolares”.

No concelho de Almeirim, os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas têm até ao dia 30 de setembro para revisão de contrato com os fornecedores. O não cumprimento da revisão levará as escolas a pagarem “indemnizações ou de outras penalizações, à revisão dos contratos em vigor no sentido da sua conformação com o previsto no presente despacho”.

