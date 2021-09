“Identifico-me com os valores da CDU e com as pessoas que a representam”

NOVIDADE O jovem Carlos Arreigota é uma das surpresas da CDU ao apresentar-se como candidato em Benfica do Ribatejo. O gosto pela sua terra e vontade de fazer algo justificam candidatura.

O que o levou a candidatar-se?

Gosto da minha terra. Para mim é impensável ver Benfica a ficar constantemente para trás ou a ser tratada como uma terra de segunda. Gostaria de dar o meu contributo para que pudéssemos avançar um bocadinho e nos aproximar da realidade de outras localidades, mas sem perder a nossa identidade, sem padronizar tudo e mais alguma coisa. Gostava de ver algum poder de decisão nas mãos dos cidadãos no quotidiano e não só no dia 26 de Setembro. Gostava de dar uma vida mais feliz e realizada a quem cá vive.

Que balanco faz do último mandato de Cândida Lopes?

O balanço que faço, e faço-o estritamente no plano político, é que o atual executivo da junta de freguesia, representado na pessoa da Cândida Lopes, não teve força para se impor quando confrontado com as decisões tomadas, ou falta delas, pela câmara relacionadas com a freguesia. O barco foi navegando ao sabor do vento e eis que, a seis meses das eleições, começaram a aparecer as obras cujo objetivo é dizer que se cumpriram as promessas de há quatro anos. Mesmo nos assuntos que dizem apenas respeito à Junta, pois é da sua exclusiva competência, como é, por exemplo, a manutenção, limpeza e cuidado dos cemitérios, tiveram de pedir ajuda à câmara para as obras de pintura e arranjos do muro no cemitério de Benfica. Não me recordo de nada que a Junta tenha feito por iniciativa própria onde tenha sido a força motriz. Também não esquecemos a falta de informação e de discussão dos assuntos que dizem respeito à nossa terra, junto dos eleitos na assembleia de freguesia e da restante população, pois houve momentos que não responderam a questões colocadas pelos eleitos da CDU.

A que se propõe nos próximos anos?

Nos próximos quatro anos a minha candidatura propõe-se a evitar que a freguesia caia no esquecimento dos órgãos de soberania, nomeadamente da câmara municipal, que não ouve os problemas nem aceita as sugestões da população local, optando por centralizar as decisões que afetam a população da freguesia. É a isso que nos propomos. A uma intervenção mais decidida junto da câmara em relação aos problemas locais da freguesia. A não deixar nas mãos dos outros, decisões que nos cabem a nós, Benfiquenses, tomar! A partir daí queremos avançar com outra dinâmica para a freguesia quer seja no sentido de atrair mais obras e investimentos, quer seja ao nível do envolvimento dos cidadãos nos processos de decisão. É justo e necessário que as vontades e anseios de quem aqui mora sejam ouvidas de forma constante e que as ações da Junta de Freguesia correspondam à vontade daqueles que aqui habitam. Dinamizar a economia, a restauração e a agricultura, numa freguesia como a nossa, é muito importante. Temos as condições para nos afirmarmos nestas áreas, atrairmos os jovens e mantermos as famílias na freguesia. O desporto e a cultura precisam de ter outra dinâmica. Há muito que pode ser feito e a Junta, estando mais próxima das pessoas e das entidades, deve ter um papel mais forte e estimulante, promovendo mais iniciativas e não ficar apenas a apoiar o que já é feito pelos clubes e associações.

O que o levou a entrar como independente numa candidatura da CDU?

O esforço desenvolvido e o empenho das pessoas envolvidas no coletivo da CDU, onde aos elementos do Partido Comunista Português, d’ “Os Verdes” e da Intervenção Democrática, se juntam muitos independentes, todos com um papel ativo na defesa do concelho e da freguesia mesmo estando a coligação representada em minoria nos órgãos autárquicos. Identifico-me com os valores da CDU e com as pessoas que a representam e já representaram, pois não foram pessoas que se serviram da política, bem pelo contrário, deram o seu contributo para o desenvolvimento da freguesia, o qual testemunhei ao participar nas listas desta coligação nas últimas eleições autárquicas.

A grande novidade é a candidatura do CHEGA. Ficou surpreendido com a candidatura?

Não me surpreende porque, a candidatura do CHEGA, é uma candidatura tão legítima como outra qualquer.

O que será um bom resultado?

Se partirmos do resultado das últimas eleições, um aumento do número de votantes e eleitos da CDU na assembleia de freguesia será sempre um resultado positivo. Mas, um bom resultado, tal como no futebol, só pode ser a vitória.

Este é o último mandato de Cândida Lopes. A candidatura da CDU também é a pensar daqui a quatro anos?

A candidatura da CDU também é a pensar daqui a quatro anos na medida em que durante esse tempo a freguesia não pode ficar esquecida, qualquer que seja o executivo resultante destas eleições. A CDU tem muito trabalho feito na freguesia de Benfica do Ribatejo e os eleitos assumem as suas responsabilidades e dedicam-se para melhorar a vida das pessoas, seja quando estão em funções no executivo ou na oposição. A lista de candidatos que encabeço está pronta para tudo o que for necessário fazer, com trabalho, honestidade e competência, pretendemos estar presentes agora, daqui por quatro anos e em muitos anos seguintes, pois a CDU faz falta à freguesia de Benfica do Ribatejo