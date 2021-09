Mercadona vai abrir loja em Santarém e procura por 65 colaboradores

A Mercadona vai abrir uma nova loja em Santarém em 2022 e inicia processo de recrutamento a 65 colaboradores para todas as secções, tanto em Part-Time como Full-Time. Os interessados do concelho de Almeirim em inscreverem-se podem apresentar a sua candidatura na Mercadona na secção “Emprego” e verificar as ofertas disponíveis.

Aos selecionados, a Mercadona vai oferecer a possibilidade dos colaboradores evoluírem, com políticas de formação constante e adaptada ao posto a desempenhar na empresa.

“A empresa continua a apostar na criação de emprego e, por isso, as novas ofertas de emprego mantêm o compromisso de formar uma equipa focada na excelência e no serviço, altamente motivada e em linha com a visão da empresa”, referiu a Mercadona em comunicado.

Este ano, foi oficializado que a Mercadona vai construir uma base logística no concelho de Almeirim, com 500 mil metros quadrados, que vai criar centenas de postos de trabalho e que o espaço irá ficar entre Almeirim e Fazendas de Almeirim.