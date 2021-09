Encontro Nacional de Escolas de BTT e Estrada já este fim-de-semana em Almeirim

Almeirim vai receber nos dias 2 e 3 de outubro o Encontro Nacional de Escolas de BTT e Estrada, considerada uma das iniciativas mais importantes da época velocipédica em Portugal. No encontro, estarão as categorias de Pupilos/Benjamins, Iniciados, Infantis e Juvenis.

No dia 2 de outubro, começa às 16H00 e no dia 3 de outubro, começa às 09H00. Ambos os encontros vão decorrer no Parque da Zona Norte.

A Câmara Municipal de Almeirim alerta a população para não estacionar os seus veículos entre as 14H30 e as 19H00 do dia 2 de outubro e das 08H30 e as 12H00 do dia 3 de outubro devido ao encontro de escolas.

Imagem Ilustrativa