Missão Continente dá apoio monetário a instituições de Almeirim

Cinco instituições do concelho de Almeirim fazem parte das 63 instituições do distrito de Santarém que a Missão Continente doou dinheiro através das lojas Continente da região. As 63 instituições receberam um total de 338 mil euros, onde o apoio dividiu-se entre 46 instituições de solidariedade social e 17 associações de apoio a animais.

O Jornal O Almeirinense ainda tentou saber quais as instituições do concelho que receberam apoio monetário do Continente, mas Rita Figueiredo da LPM Comunicação referiu que “por questões de confidencialidade para com as IPSSs não nos é permitido divulgar.”

“O combate ao desperdício alimentar, que se comemora internacionalmente hoje, é um dos pilares de atuação da Missão Continente que, desta forma, garante o reaproveitamento de produtos que os clientes já não selecionam e os encaminham para quem deles possa beneficiar. Todas as lojas Continente do país realizam doações diárias a instituições de solidariedade social e de apoio animal há mais de 27 anos, durante todo o ano.”, referiu a marca em comunicado.

No ano passado, a Missão Continente distribuiu um total de 13,8 milhões de euros em excedentes alimentares a 1.170 instituições espalhadas pelo país – nove milhões de euros foram doados a 819 instituições de solidariedade social e quase dois milhões de euros a 351 associações de apoio e bem-estar animal – e aos colaboradores das lojas e entrepostos da Sonae MC, nas áreas sociais dos mesmos, para consumo durante o período laboral.