Escola do concelho vão celebrar Dia Mundial da Alimentação

A Escola Febo Moniz e a Escola Secundária Marquesa da Alorna (ESMA) vão assinalar esta sexta-feira, dia 15 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação, que é celebrado a 16 de outubro.

As duas escolas, com o apoio da Câmara Municipal de Almeirim, vão organizar as iniciativas degustação de fruta fresca, recolha de alimentos para os alunos mais necessitados, sessões com a nutricionista da Câmara Municipal de Almeirim e o mural “Mãos que Ajudam”.

Os alunos devem levar uma camisola/camisa/t-shirt branca vestida, trazer um bem alimentar (massas, enlatados, leite, azeite, cereais, entre outros bens alimentares) ou um produto de higiene como pastas de dentes, gel de banho, desodorizante, entre outros produtos.

Os alunos devem levar os alimentos no dia 15 de outubro, onde vai haver um escalonamento das turmas que vão ser acompanhadas por um professor para participar nas iniciativas e também na entrega dos alimentos.

As atividades surgem iniciativa da Agenda 2030, constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Segundo o comunicado elaborado pelo Agrupamento de Escolas de Almeirim, “a concretização dos ODS dependerá não apenas do compromisso dos governos, mas também do envolvimento dos cidadãos. As crianças e jovens são centrais neste apoio global de participação e a escola é essencial para dar a conhecer a nova agenda global, inspirar e incentivar as pessoas a participarem no desenvolvimento das comunidades que já ajudaram a alcançar avanços notáveis que se traduziram na melhoria das condições de vida de milhões de pessoas”

Imagem Ilustrativa