Almeirim матиме пішохідні переходи для незрячих



Рада Альмейріма встановить пішохідні переходи для полегшення пересування та доступності для незрячих людей. Міська рада має намір розширити ці доріжки по всьому району, а перші вже почали встановлювати.



Муніципалітет Алмейрім матиме власні пішохідні переходи для незрячих, завдяки встановленню нової підлоги з кераміки, щоб сліпі люди могли легко впізнати підлогу. Встановлення цих нових пішохідних доріжок буде здійснюватися поступово, розпочавшись у центральному районі міста, поруч з ратушею Альмейріма.



У короткій розмові з газетою O Almeirinense мер міста Педро Рібейро сказав, що встановлення цих пішохідних переходів є частиною «набору заходів, які ми робимо з точки зору мобільності». Президент має намір «в рамках покращення мобільності та доступності маршрутів створити всі необхідні умови», щоб ці пішохідні переходи можна було встановити по всій окрузі. Щодо терміну реалізації цього проекту, то президент каже, що для повної реалізації цього заходу знадобиться багато років: «На це знадобиться багато років. Це не те, що можна зробити за ніч. Ми знаходимося в логіці початку і втручання».



Щодо вартості цього заходу, то конкретних цифр президент не назвав, але визнає, що це може мати значні витрати: «Коли через кілька років підрахують, сума буде чималою. Але, як я вже згадував, цей захід має бути здійснений з часом, в логіці гарантування цієї кращої мобільності».



Окрім нового тротуару, рада також має намір розширити заниження тротуарів, щоб полегшити рух пішоходів. Цей захід підпадає під дію рекомендацій Асоціації сліпих і слабозорих Португалії, яка передбачає використання диференційованого матеріалу для сигналізації про наявність пандусів, сходів і пішохідних переходів.