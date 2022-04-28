промиті езопойнти

26 квітня Ecolezíria закінчила процес миття та дезінфекції контейнерів для переробки відходів у муніципалітетах Альмейрім, Альпіарса, Бенавенте, Карташо, Коруш та Сальватерра-де-Магош. Ця ініціатива, яка відбулася у партнерстві з постачальником послуг, становила загальні інвестиції в розмірі 31 515,28 євро та є частиною глобальної стратегії Ecolezíria щодо забезпечення гігієни всього обладнання, яке знаходиться під її відповідальності, та прилеглих громадських місць. Процес очищення поверхневих контейнерів для сміття розпочався в листопаді минулого року, а потім миття закопаного обладнання в березні 2022 року в шести муніципалітетах району Ecolezíria. Наприкінці кожного процесу прибирання прилеглу територію також мили, щоб забезпечити гарний імідж не лише обладнання, а й громадських приміщень.

Ecolezíria цінує та має основним пріоритетом очищення та дезінфекцію контейнерів для селективної утилізації, що робить це обладнання більш здоровим і простим у використанні для населення.