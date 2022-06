Almeirim com temperaturas perto dos 40 graus no fim de semana

O calor está de regresso a partir da próxima sexta-feira, 10 de Junho, e até domingo, 12 de Junho, sendo esperadas temperaturas máximas próximas dos 40 graus celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Também as temperaturas mínimas vão subir e, por isso, esperam-se “noites tropicas” a partir de sexta-feira, com valores a chegar aos 19 graus celsius.

Segundo a meteorologista Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, estão previstas “temperaturas mínimas já perto de 20 graus ou, em alguns sítios, superiores a 20”, acrescentando que este aumento das temperaturas deve-se à aproximação de “uma massa de ar quente e seca” vinda do Leste.

Até sexta-feira, as temperaturas máximas vão rondar os 30 graus, aumentando progressivamente até ao 38 no sábado, 11 de junho. Depois do fim de semana de muito calor, as temperaturas voltam a descer de forma gradual a partir de segunda-feira, dia 13 de junho.