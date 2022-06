Chamusca recebe evento “Rota das Igrejas”

A Chamusca recebe no dia 23 de abril o evento “Rota das Igrejas da Chamusca”, numa organização do Município da Chamusca em parceria com a Patrimonium, uma empresa de gestão e promoção de bens culturais.

Esta iniciativa surge na sequência da comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que se celebra a 18 de abril.

O evento tem início pelas 10H com a abertura das sete igrejas (Igreja da Misericórdia, Igreja São Pedro, Igreja de Nossa Senhora da Piedade e Sete Dores, Ermida Senhora do Bonfim, Igreja da Matriz ou São Brás, Ermida Nossa Senhora do Pranto e a Igreja dos Terceiros de São Francisco), com a presença de sete assistentes-guias e apresentação do projeto “Rota das Igrejas”, na Ermida Nossa Senhora do Pranto.

O programa segue pela 14H40 com um atelier de azulejaria e termina pelas 18H com um concerto de órgão histórico na Igreja da Misericórdia, conduzido pelo Maestro Ricardo Bernardes, convidado da Fundação Casa de Mateus.

A participação neste evento, que pretende dar a conhecer e incentivar a valorização do património religioso da Chamusca, através de visitas guiadas pelas Igrejas da vila, deverá ser garantida através do preenchimento do formulário: https://forms.gle/geGD3284mmm23rDp7