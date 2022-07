Câmara promove atividades desportivas para os mais jovens no Verão

O pavilhão Alfredo bento calado vai ser palco de uma série de atividades desportivas, destinados para os jovens entre os 8 e os 14 anos de idade.

Este projecto, intitulado “Verão ativo”, vai decorrer entre 4 de julho a 12 de agosto. As inscrições são gratuitas, contudo não podem exceder os 45 jovens por semana.

Os jovens poderão realizar uma série de atividades desportivas no pavilhão ABC, mas também estão previstas várias atividades na praia e nas piscinas.

As atividades decorrem entre as 09h e as 16h.30 e é obrigatório trazer almoço. As inscrições podem ser feitas na junta de Benfica, fazendas de Almeirim ou nas Piscinas. Para mais esclarecimentos pode ligar para os números 243594130 ou 962097683.”