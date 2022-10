‘A depressão’, por Sandra Fé Fernandes

A depressão é um pedido de socorro da nossa alma … Precisamos rever comportamentos que nos estão a magoar intensamente e profundamente.

Temos de nos libertar mais do mundo material e de tudo aquilo que pensamos ser nosso eternamente.

A única coisa eterna em nós, é a nossa alma ,a nossa consciência, todo resto fica, quando regressarmos a casa.

Uma dor que corrói,

Machuca, destrói,

Maltrata e de tão ingrata,

Humilha e mata.

Um estado da mente,

Que nos fere de frente,

Que nos dificulta entender,

Difícil de fugir ou esconder.

Uma doença silenciosa,

Por vezes misteriosa,

E para não ser percebida,

Aparece cautelosa na nossa vida.

No seu íntimo envergonhada,

E com receio de ser desmascarada,

Mantém-se escondida.

Pode ser sorridente,

E até confundir a gente,

Se ela existe ou não,

Mas é no isolamento,

Em um quadro deprimente,

De aflição e lamento,

Que se revela o acontecimento,

Trata-se mesmo de depressão.

O ser quando ouvido,

Revela o sentimento abafado,

Esvazia lágrimas contidas,

De um sofrimento guardado.

Esta doença cruel,

Que se apresenta sem consciência,

Provoca o desejo de findar,

Acabando com a própria existência.

As palavras dos outros,

Não interessam mesmo nada,

E os conselhos do mundo,

Não adormecem a dor causada.

Uma tristeza infinita,

Dorida e angustiante,

Que entra no nosso corpo,

De forma extremista e galopante.

Quem a desvaloriza,

Não conhece,

O amargo desta tortura,

A depressão não é suave,

Nem tem nada de frescura.

Não é fingimento,

Nem chamadas de atenção,

É vitima de julgamentos,

Desacredita-se na solução.

A pessoa deprimida,

Não cocheia,

Nem anda de braço ao peito,

Não apresenta feridas ou sangramento,

Mas toda a sua alma chora,

Por fora e por dentro.

Este espírito deprimido,

Desagarra-se da matéria,

Onde está encarnado,

Não reconhece o corpo,

Onde se encontra incorporado.

O próprio humano,

Deixa de se conhecer,

E perante a agonizaçâo,

Deseja por tudo, morrer.

A família que acompanha,

E observa o desgaste diariamente,

Vê-se e sente-se incapaz ,

De acalmar a enfermidade evidente.

É uma tremenda aflição,

Que parece não ter fim,

Até que a pessoa reconheça,

O propósito de se encontrar assim…

Adormece-se com medicação,

Esta doença desdenhada,

Lava-se a cara e sorri,

Acredita-se curada.

Na primeira desordem,

Que a vida compactuar,

Volta a dor , a tristeza,…

A depressão a acordar.

Com a alma descolada,

E aperto no coração,

Digo de forma sentida,

Que nunca tratarás esta ferida,

Com os métodos tradicionais que nos dão.

Será finalmente abatida,

E retirada de vez,

Quando perguntares para quê,

Em vez de tantos porquês.

Sandra Fé Fernandes