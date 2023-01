‘O associativismo’, por Teresa Aranha

O associativismo é uma das formas de organização da sociedade, no qual se apela à responsabilização e intervenção dos cidadãos em vários setores da vida social, ou seja, o associativismo é uma das principais formas de se exercer a cidadania.

O associativismo é, de tal forma importante, que a própria Constituição da República Portuguesa, prevê no artigo 46º, a liberdade de associação e no artigo 51º, o direito de constituir associações. As associações são organizações sem fins lucrativos e podem ter, entre outros, um carácter cultural, desportivo, religioso, social … podem ser constituídas por jovens, por seniores, por estudantes, por comerciantes! Ou seja, existem inúmeras possibilidades e oportunidades para a prática do associativismo por parte dos cidadãos, sendo que, este constitui um apoio fundamental em qualquer política de desenvolvimento de uma comunidade, na medida em que as associações são um pilar decisivo na construção das sociedades.

As associações assumem um papel de maior importância social, cultural e económica em localidades mais pequenas, porque, muitas vezes, encontram-se mais perto dos cidadãos, do que qualquer entidade pública, como a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia.

As associações, como já referi, são organizações sem fins lucrativos e os seus dirigentes são pessoas que, sem qualquer remuneração, trabalham para um bem comum. Felizmente em Almeirim, tanto a nível concelhio, como das freguesias, existem muitas associações, que podem ser encontradas através do endereço: https://www.cm-almeirim.pt/informacoes/associacoes e que fazem um fantástico trabalho a nível social, desportivo, cultural e económico e que se têm revelado de especial importância para a comunidade, porque, pensar coletivo é sempre mais vantajoso!

Teresa Aranha – PS Almeirim