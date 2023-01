Concurso tem 5 mil euros para apoiar projeto de inovação vencedor da Lezíria do Tejo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, numa iniciativa conjunto com as associações empresariais NERPOR – Associação Empresarial da Região de Portalegre, NERBE/AEBAL – Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral e NERE – Núcleo Empresarial da Região de Évora, está a dinamizar o concurso Alentejo Inovar+2.0 – Concurso de Projetos Empresariais Inovadores, que visa premiar os melhores projetos empresariais inovadores desenvolvidos por PME destas regiões.

Os projetos candidatos devem estimular o desenvolvimento dos setores estratégicos regionais nas diferentes áreas de inovação, de acordo com a estratégia regional de especialização inteligente do Alentejo para 2030, nomeadamente em áreas como a Bioeconomia Sustentável, Energia Sustentável, Mobilidade e Logística, Serviços de Turismo e Hospitalidade, Ecossistemas Culturais e Criativos e Inovação Social e Cidadania.

O primeiro classificado de cada região NUT III do Alentejo (Alto Alentejo, Alentejo Central, Baixo Alentejo e Lezíria do Tejo) recebe 5.000 euros para a implementação do projeto. Aos primeiros 12 classificados, será ainda facultado apoio na aceleração do projeto.

Do distrito de Santarém, são elegíveis projetos inovadores de PME com sede nos concelhos da Lezíria do Tejo, nomeadamente Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém. As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 23 de janeiro através do preenchimento do formulário em https://inovardoispontozero.pt/concurso/.

De referir que o projeto Inovar+2.0 pretende reforçar a iniciativa empresarial das PME da região Alentejo para o desenvolvimento de processos de Inovação, estimulando práticas de cooperação e competição, sensibilizando e capacitando as PME para os fatores críticos de competitividade nos domínios da inovação, assentes nos Domínios de Especialização da RIS3 Alentejo. É uma iniciativa das Associações Empresariais NERSANT, NERPOR, NERBE/AEBAL e NERE, cofinanciada pelo programa Alentejo2020 e FEDER.