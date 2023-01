Temperaturas com descida acentuada na próxima semana. Almeirim pode chegar aos 2 graus de mínima

As temperaturas mínimas vão baixar a partir do próximo domingo, 15 de janeiro, no concelho de Almeirim, podendo atingir a meio da semana os 2 graus Celsius, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Em comunicado, o IPMA explica que esta descida de temperatura se deve à passagem de “superfícies frontais frias que atravessam o território de norte para sul, às quais estão associadas massas de ar polar, provenientes de noroeste”.

Para o concelho de Almeirim, a temperatura começa a baixar acentuadamente a partir de quarta-feira, dia 18 de janeiro, mantendo-se até sexta-feira, dia 20. Nestes dias, a temperatura máxima vai rondar os 11 e 14 graus Celsius e a mínima entre os 2 e 5 graus celsius.

Segundo o IPMA, esta “descida gradual” de temperatura irá fazer-se sentir inicialmente nas regiões Norte e Centro, estendo-se a todo o território na quarta-feira.

Ainda de acordo com o IPMA, estas condições meteorológicas vão dar origem a aguaceiros de domingo a quarta-feira, 15 a 18 de janeiro, altura em que a temperatura vai rondar os 15 graus Celsius de máxima e os 6 de mínima.