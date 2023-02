NERSANT prepara empreendedores para a criação das suas empresas

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém dinamizou na Startup Ourém, mais um programa de aceleração de ideias de negócio, onde capacitou, de forma totalmente gratuita, um conjunto de empreendedores para a criação e gestão do seu projeto empresarial.

Terminou no dia 9 de fevereiro, na Startup Ourém, mais um programa de aceleração de ideias de negócio da NERSANT, iniciativa através da qual a associação, com recurso a workshops e mentoria especializada, preparou e capacitou um conjunto de empreendedores com o objetivo de os preparar para a transformação da sua ideia num negócio.

Iniciado a 17 de janeiro, este programa de aceleração abordou, nos primeiros workshops, temas essenciais à criação e crescimento de um negócio, tais como a identificação das características do empreendedor e os seus principais desafios, processo de geração e contextualização da ideia e teste e validação da ideia.

Nas sessões seguintes, o programa de aceleração centrou-se na construção do modelo de negócio, tendo como temas o marketing e comunicação para startups, a segmentação de clientes, o mercado e a concorrência, plano financeiro e estrutura de custos e receitas. Para além disso, os empreendedores tiveram ainda oportunidade de estudar a viabilidade do seu projeto, através da construção de cenários do seu negócio, testar as hipóteses e estimativas, aprendendo, desta forma, como tornar o modelo de negócios mais robusto.

Na fase final do programa de aceleração, os workshops centraram-se na implementação do negócio, nomeadamente nas tarefas administrativas para a criação da empresa e no workflow de funcionamento do negócio. As sessões deram ainda a conhecer ferramentas – PitchDeck e Storytelling – aos empreendedores para preparação das ideias para apresentação pública. No último workshop do programa, os empreendedores participantes puderam apresentar o seu projeto empresarial a financiadores, colocando em prática todos os conhecimentos adquiridos.

De referir que esta edição do Programa de Aceleração de Ideias de Negócio foi uma iniciativa da NERSANT no âmbito do projeto financiado Médio Tejo + Empreendedor. Apoiado pelo CENTRO2020 no âmbito do Sistema de Apoio a Ações Coletivas – Promoção do Espírito Empresarial, o projeto visa estimular a cultura empreendedora na região do Médio Tejo, através da disponibilização de um conjunto de iniciativas que promovam a criação de condições para atrair potenciais empreendedores, gerando novas ideias de negócio e novas iniciativas. O Médio Tejo + Empreendedor baseia-se na utilização de novas metodologias para tornar a região mais empreendedora, com uma maior cultura de desenvolvimento do empreendedorismo, criando pontes entre os diversos intervenientes da comunidade.

Iniciaram o programa de aceleração na Startup Ourém, 17 empreendedores, tendo terminado o programa e apresentado o seu projeto aos financiadores, 8 ideias de negócio em áreas tão diversas como bem-estar e relaxamento; cowork creative; exportação de azeite; design de interiores e projetos 3D; distribuição, venda e exportação de carne; passeios interpretativos na natureza; e plataforma digital de integração e colaboração para a construção. A participação no programa de aceleração da NERSANT foi totalmente gratuita.