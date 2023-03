NERSANT apoia candidaturas das empresas à iniciativa Vouchers para Startups

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém encontra-se a apoiar a elaboração de candidaturas à iniciativa Voucher para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais. A medida financia não só startups em fase de arranque, como apoia a participação de PME com menos de 10 anos em programas de ignição e aceleração e financia a 100% o desenvolvimento de projetos piloto das mesmas.

São enquadráveis na medida Voucher para Startups, projetos de desenvolvimento de modelos de negócio, produtos ou serviços digitais com contributo positivo para a transição climática através da elevada eficiência na utilização de recursos, que permitam a redução dos impactos da poluição, que fomentem a economia circular, que constituam novas soluções de produção energética e/ou que se caracterizem pela utilização de Dados Abertos ou de Inteligência Artificial.

São despesas elegíveis custos com recursos humanos existentes ou a contratar, destinados às atividades a desenvolver no âmbito do projeto até ao valor de 75% do total dos custos elegíveis; despesas com acreditação ou certificação tecnológica de recursos humanos; aquisição de Serviços Externos Especializados, tais como serviços de apoio à digitalização de processos de negócios, serviços de marketing, de desenvolvimento de produtos e serviços, de consultoria e de outros serviços especializados para a prossecução dos objetivos do projeto; aquisição ou aluguer operacional de equipamentos, bem como custos de licenciamento ou de subscrição de software, destinado às atividades a desenvolver no âmbito do projeto; custos com a proteção/valorização de direitos de propriedade intelectual; e custos indiretos (calculados com base em custos simplificados, assentes na aplicação da taxa fixa de 15% dos custos com recursos humanos).

Os interessados em submeter a sua candidatura à medida Voucher para Startups podem fazê-lo com o apoio da NERSANT, bastando para tal solicitar o apoio técnico da associação através dos contactos sitiodoempreendedor@nersant.pt ou 249 839 503.

De referir que a apresentação das candidaturas à iniciativa Vouchers para Startups – Novos Produtos Verdes e Digitais é realizada através de formulário eletrónico no Balcão dos Fundos, sendo que o novo aviso para apresentação de candidaturas deverá abrir em breve.