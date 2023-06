Prova de São Silvestre em Almeirim no dia 30 de dezembro

A Associação 20 Kms de Almeirim, em parceria com a Câmara Municipal de Almeirim, vão realizar uma prova de atletismo São Silvestre, no dia 30 de dezembro, pelas 19h30, que decorrerá num percurso urbano de 10 quilómetros.

Nos últimos anos a ideia já tinha sido ponderada pela Associação 20 kms de Almeirim, mas ganhou força depois da criação de um grupo nas redes sociais que tinha por objetivo a organização de uma prova deste tipo. Depois desta manifestação de interesse por parte de vários atletas, a Associação 20 Kms de Almeirim em conjunto com a Câmara municipal, tomou a decisão de ir ao encontro da vontade de todos e levou avante a realização da prova.

O circuito já está definido pela organização, em conjunto com o município e as autoridades. Será totalmente urbano, com um circuito de cerca de 5.300m onde termina uma mini/caminhada e uma segunda volta para a prova de 10 km, com partida em simultâneo e chegada à meta.

No final, após passagem da meta, a organização vai promover um pequeno convívio com momento musical, onde se procederá a entrega dos prémios. Os participantes terão ainda direito a uma sande de porco assado no espeto acompanhado de uma bebida, funcionando ainda um bar de apoio.

A Associação 20 Kms de Almeirim deixa o desafio para todos se unirem de forma a conseguir “uma enorme mobilização no sentido de proporcionar uma primeira prova de referência para futuras edições”.