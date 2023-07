20 kms ganham distrital de Sub-16

A pista Susana Feitor em Rio Maior foi o palco do campeonato distrital sub-16, num fim de semana com bastante calor e um sábado bastante ventoso prejudicou algumas das marcas alcançadas.

Nestes campeonatos estiveram presentes cento e vinte e quatro atletas em representação de quinze clubes filiados que representou trezentas de setenta participações nos dois dias do campeonato.

A Juventude Almansor venceu coletivamente em femininos e a Associação 20 Km de Almeirim em masculinos.

Os Campeões sub 16 foram:

Martelo Masc.

Rafael Neves A20Km Almeirim 25.22

1500 M Masc.

Martim Fernandes A20Km Almeirim 4 38.29

4000 M Marcha Masc.

Tomás Cavaleiro A20Km Almeirim 36 15.14



4000 M Marcha Fem.

Janki Patel A20Km Almeirim 37 29.11



1500 M Obst. Masc.

Martim Fernandes A20Km Almeirim 4 59.72



Vara Fem.

Sol Soares A20Km Almeirim 2.40

No próximo fim de semana termina a época de pista com os Campeonatos de Santarém a ter lugar no Estádio Municipal de Abrantes.