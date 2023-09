Casa dos Patudos recebe 1ª Gala das Memórias da Família Relvas

No próximo dia 23 de setembro de 2023, a Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça será o cenário de um evento extraordinário que promete transportar os participantes numa emocionante viagem ao início do século XX. A “1ª Gala das Memórias da Família Relvas” celebrará a vida, a arte e a amizade, recriando as vivências da respeitável família do Republicano José de Mascarenhas Relvas, proporcionando uma experiência única a cerca de 40 convidados/participantes.

A Gala das Memórias é uma homenagem à história e ao requinte da sociedade do início do século passado, onde os convidados terão a oportunidade de se vestir a rigor, recriando a moda e o estilo da época. O uso de papillon e/ou bengala é obrigatório para os cavalheiros, enquanto as senhoritas deverão adornar-se com luvas elegantes ou um leque. Será uma noite marcada pelo glamour e por uma nostalgia requintada da época.

A viagem no tempo começa no momento em que os convidados chegam à Casa dos Patudos, onde serão recebidos com toda a pompa e circunstância pela equipa de anfitriões e anfitriãs que personificam os membros da família Relvas. O ponto alto da chegada será a oportunidade de serem transportados na charrete do anfitrião José Relvas até ao Polo Enoturístico da sua Casa, onde se realizará o jantar nobre da Gala das Memórias.

O menu, cuidadosamente preparado para a ocasião, incluirá pratos requintados que remetem para os sabores da época, proporcionando uma verdadeira experiência gastronómica do início do século XX. O jantar será regado com o conceituado vinho da Quinta dos Patudos, produzido nas terras de José Relvas, acompanhado por música clássica, recriando o ambiente envolvente e sofisticado da época.

Além disso, os convidados poderão desfrutar de um baile onde os ritmos da época serão a trilha sonora para uma noite de dança e entretenimento. O ambiente será carregado de emoção, com detalhes que recriam a atmosfera à época, de uma festa do meio social da família Relvas.

A Gala das Memórias é um evento exclusivo com lotação limitada a 40 convidados, pelo que a inscrição prévia é obrigatória. Para garantir o seu lugar nesta viagem única ao passado, os interessados deverão inscrever-se em: https://bit.ly/Gala_das_memorias .

Esta promete ser uma noite memorável que celebrará a história, a cultura e a elegância de uma época passada. A 1ª Gala das Memórias da Família Relvas é um tributo à tradição, à classe e à beleza de um período que marcou a história de Portugal e que, por uma noite, voltará à vida na Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça. É uma oportunidade única para os amantes da história e da cultura se perderem no encanto do passado e celebrarem uma vivencia da família Relvas.