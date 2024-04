Peça “25 de Abril, Sempre!” com uma dezena de sessões no concelho de Coruche

De 6 a 19 de abril, no âmbito das comemorações do cinquentenário do 25 de Abril, o concelho de Coruche recebe a peça “25 de Abril, Sempre!”, do Teatro ABC – Companhia Nacional de Teatro Português, ao longo de 10 sessões distribuídas pelo território.

Com início no Centro Social da Branca a 6 de abril e término no Auditório do Pavilhão Municipal de Coruche a 19 de abril, a peça apresenta-se entretanto em Fajarda, Biscainho, Santana do Mato, Lamarosa, Erra e Couço. Escrita por Nuno Miguel Henriques, “25 de Abril, Sempre!” combina elementos históricos, pedagógicos e interativos, desdobrando-se em versões contemporâneas adaptadas para o público em geral e para alunos de estabelecimentos de ensino do 6.º ao 12.º ano de escolaridade e de cursos profissionais. O multifacetado autor, também professor de História, criador cultural e filho de militar de Abril, estará nos espetáculos para «um prólogo sobre a História da Revolução dos Cravos».

O espetáculo “25 de Abril, Sempre!”, em digressão nacional durante 2024 para assinalar os 50 anos da Revolução dos Cravos, explora o antes e o depois do 25 de Abril – dos factos que conduziram o País a um regime ditatorial até à Segunda Guerra Mundial, passando pelas figuras do Estado Novo, desfiam-se momentos históricos como a Guerra do Ultramar, as revoltas estudantis ou o surgimento da televisão pública. Da narrativa fazem parte a PIDE, a censura, a noite das noites, mas também a poesia e os capitães de Abril, a Revolução e as contrarrevoluções, os partidos políticos e os seus protagonistas. São inúmeros os episódios levados a palco numa peça que nos leva a viajar pelos acontecimentos históricos que nos trazem aos dias de hoje, à democracia, à CEE, à Expo 98, ao Euro 2004, não esquecendo a entrada em Portugal do FMI e da Troika em 2011, culminando em factos tão recentes como as Jornadas Mundiais da Juventude, em Lisboa.

A peça, que recebeu excelentes críticas e elogios pelo rigor do texto e da representação, é considerada por Nuno Miguel Henriques como «uma forma simples e eficaz» de transmitir os factos históricos mais relevantes do 25 de Abril, com vista à compreensão de todo o seu contexto, especialmente entre estudantes e o público mais jovem. Ainda assim, as profundas consequências sociais e culturais decorrentes do 25 de Abril de 1974, que hoje moldam o nosso quotidiano, são abordadas com intuito pedagógico, mas dirigindo-se sempre ao grande público. A equipa do Teatro ABC – Companhia Nacional de Teatro Português trabalha há mais de 30 anos na produção de eventos e espetáculos nas maiores salas portuguesas, do continente às ilhas, mas também em espaços pequenos e alternativos, como bibliotecas, museus, monumentos e instituições de ensino, entre outros.

Calendarização:

Sábado, 6 de abril

15h – Branca (Centro Social)

18h30 – Fajarda (Auditório da União de Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra)

Domingo, 7 de abril

15h – Biscainho (Sala Polivalente)

Sexta-feira, 12 de abril

21h30 – Santana do Mato (Centro Social)

Sábado, 13 de abril

15h – Lamarosa (Centro Social)

18h – Erra (Centro Social)

Domingo, 14 de abril

15h – Couço (Casa do Povo)

Sexta-feira, 19 de abril

10h15 e 11h45 – Comunidade Educativa (Auditório do Pavilhão Municipal)

21h30 – Coruche (Auditório Pavilhão Municipal)