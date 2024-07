ASAE fiscaliza talhos

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), realizou, através da Unidade Regional do Centro, uma operação de fiscalização denominada Operação “Calambria”, no âmbito das suas competências de fiscalização de segurança alimentar e económica, direcionada a estabelecimentos com atividades diversas, nomeadamente, talhos, peixarias, restauração e bebidas, mercearias, padarias, garrafeiras, frutarias, minimercados, retalhistas de artigos de vestuário e de decoração, floristas, lavandarias, óticas, oficinas, ginásios e drogarias, no concelho de Vale de Cambra.

Como balanço da ação, foram fiscalizados 158 operadores económicos, tendo sido instaurados 66 processos de contraordenação, destacando-se como principais infrações, a falta de requisitos de higiene, a falta rotulagem em produtos cárneos e hortofrutícolas, a falta de afixação de preços em montras, a falta de implementação de plano HACCP, falta de mera comunicação prévia, a existência de extintores com prazo de validade ultrapassado, a falta de tabela de preços, incumprimentos diversos relativos ao livro de reclamações, entre outras.

Foram apreendidos cerca de 200 kg de géneros alimentícios (produtos cárneos, hortofrutícolas e azeitonas) por falta de rotulagem e uma balança, por falta de controlo metrológico, num valor aproximado de 1.400,00 Euros.

De referir ainda a suspensão de 2 estabelecimentos, designadamente um talho e uma mercearia, por falta de requisitos de higiene.

A ASAE continuará a desenvolver ações de fiscalização, no âmbito das suas competências, em todo o território nacional, em prol de uma sã e leal concorrência entre operadores económicos, na salvaguarda da segurança alimentar e saúde pública dos consumidores.