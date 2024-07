GNR apanha condutor que atropelou mortalmente ciclista e não prestou auxílio

O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) do Destacamento de Trânsito da GNR de Santarém constituiu arguido, no passado dia 16 de julho, um homem de 44 anos, por suspeita da prática dos crimes de homicídio por negligência em acidente de viação e omissão de auxílio, no concelho de Coruche.

Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém, esclarece que o suspeito foi identificado “na sequência da investigação de um acidente de viação com fuga do condutor, entre um veículo ligeiro e um velocípede, que ocorreu no dia 11 de julho, no concelho de Coruche”, acrescentando que os militares da Guarda “deram cumprimento a dois mandados de busca, uma domiciliária e outra em veículo, que permitiram localizar o veículo interveniente no acidente de viação, que levou à morte de um homem de 70 anos. Na sequência da ação o veículo interveniente foi apreendido”.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Coruche.

A GNR alerta ainda que o “crime de omissão de auxílio ocorre quando alguém, em situações de grave necessidade, deixa de prestar auxílio a outra pessoa em perigo. Trata-se de uma responsabilidade coletiva e todos têm a responsabilidade de ajudar. Seja por ação pessoal ou chamando socorro, cada um pode fazer a diferença”.

Esta ação constou com o reforço do Posto de Trânsito de Salvaterra de Magos, do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial de Coruche, do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) da Secção de Informações e da Investigação Criminal (IC) do Comando Territorial de Santarém.