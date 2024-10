Tertúlia Fado e Vinho na Casa Paciência em Alpiarça

O município de Alpiarça e a Casa Paciência promovem o evento “Tertúlia Fado e Vinho – Cor Lezíria”, no próximo dia 12 de outubro, pelas 21h30, na Casa Paciência, em Alpiarça, naquela que será uma noite especial de fado e vinho, num ambiente intimista de tertúlia.

O evento, organizado pelo município de Alpiarça e pela Casa Paciência, faz parte das iniciativas da Cidade do Vinho 2024, uma iniciativa da AMPV – Associação de Municípios Portugueses do Vinho.

Será uma grande noite Fados com a fadista alpiarcense Casimira Alves, que apresentará o espetáculo “COR LEZÍRIA”, abordando o tema: “Ribatejo – Eu(a) mulher, o fado, o Ribatejo e os Touros”, acompanhada na Guitarra Portuguesa por Luís Petisca, na Viola, Armando Figueiredo e na Viola Baixo, Máximo Ciuro. Este é um espetáculo único que explora a ligação entre o fado e as tradições do Ribatejo, numa homenagem à mulher ribatejana, às suas vivências culturais e às festas dos touros na região.

Para complementar esta experiência cultural única, o evento será harmonizado com os vinhos da Casa Paciência, acompanhado pelo tradicional Caldo Verde, enriquecendo desta forma o evento, com uma experiência sensorial que ligará a música aos aromas e paladares dos vinhos de excelência produzidos em Alpiarça.

Os bilhetes, com o valor de 10€ por pessoa, já estão disponíveis para compra no Balcão Único de Atendimento do Município de Alpiarça e na própria Casa Paciência. Dado o carácter exclusivo do evento e a lotação limitada, recomenda-se a aquisição antecipada de bilhetes.

Este evento insere-se no programa das iniciativas da Cidade do Vinho 2024, um projeto que envolve os municípios de Almeirim, Alpiarça, Cartaxo e Santarém, com o objetivo de promover e valorizar a cultura vitivinícola da região, destacando a sua importância para o Território Nacional Vinhateiro.