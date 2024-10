17 escolas da região vão reciclar com o apoio da comunidade

O distrito de Santarém tem 17 estabelecimentos de ensino onde toda a comunidade pode entregar pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, no âmbito da iniciativa “Escola Electrão, que arrancou com o início de mais um ano letivo.

A campanha, promovida pelo Electrão, sensibiliza para a necessidade de encaminhar para reciclagem pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados, mas também embalagens.

A iniciativa, que já vai na 14ª edição, lança o desafio às escolas para que se envolvam nesta causa e sejam um ponto de recolha de resíduos.

Esta ação de contribuir para a preservação do ambiente é convertida em prémios para as escolas que, por cada 100 quilos de pilhas, 100 quilos de lâmpadas ou 1000 quilos de equipamentos elétricos usados, recebem um cheque-prenda no valor de 75 euros.

As inscrições para este ano letivo continuam abertas e os estabelecimentos de ensino podem fazê-lo através do preenchimento de um formulário, na página da campanha no site do Electrão.

No último ano letivo, de 2023/2024, foram recolhidas cerca de 360 toneladas de resíduos nos mais de 500 estabelecimentos de ensino aderentes à campanha a nível nacional.

Ao longo de 13 anos a Escola Electrão já recolheu mais de 7.000 toneladas de resíduos, o equivalente ao peso da estrutura da torre Eiffel, e envolveu em média 400 escolas por ano letivo.

“Sensibilizar toda a comunidade escolar para a necessidade de separar para reciclar continua a ser urgente. As metas de reciclagem a cumprir são ambiciosas e pressupõem um envolvimento cada vez maior das populações. Esta campanha, em particular, tem um peso muito expressivo nas quantidades globais recolhidas e reencaminhadas para reciclagem pelo Electrão”, sublinha o diretor-geral de Pilhas e Elétricos do Electrão, Ricardo Furtado.

Escolas participantes:

Escolas – Santarém 2.º Jardim Escola João De Deus – Tomar EPRM – Escola Profissional de Rio Maior, Ldª Escola Básica Alexandre Herculano, Santarém Escola Básica António Gedeão, Entroncamento Escola Básica da Zona Verde, Entroncamento Escola Básica de Alcanede, Santarém Escola Básica de Fontainhas da Serra, Ourém Escola Básica de Marinhais, Salvaterra de Magos Escola Básica do Bonito, Entroncamento Escola Básica Dr. Ruy de Andrade, Entroncamento Escola Básica e Secundária de Salvaterra de Magos Escola Secundária de Santa Maria do Olival, Tomar Escola Secundária Maria Lamas, Torres Novas Escola Secundária Sá da Bandeira, Santarém Escola Técnica Profissional do Ribatejo Jardim De Infância Do Centro De Bem Estar Social De Foros De Salvaterra Jardim Infantil Do Centro Social E Paroquial Da Atouguia

Para potenciar a sensibilização e a recolha das várias tipologias de resíduos, a campanha Escola Electrão está associada, desde o ano passado, ao programa Ecovalor da EGF. O Electrão e EGF unem, assim, esforços para reforçar as ações de sensibilização junto da comunidade e impulsionar a reciclagem de embalagens usadas. O Electrão recolhe as pilhas, baterias e equipamentos elétricos e a EGF assegura a recolha das embalagens, dando às escolas participantes a possibilidade de reunir estes três tipos de resíduos e ganhar prémios a dobrar.

No âmbito deste programa, focado na reciclagem das embalagens usadas, as mais de 1000 escolas participantes dos municípios servidos pelas empresas do grupo EGF também recebem prémios monetários como forma de reconhecimento pelo bom desempenho na quantidade de embalagens separadas para reciclar.

As escolas que combinam a participação nos dois programas – Escola Electrão e Recicla e Ganha – são beneficiadas com um ponto adicional como reconhecimento do seu compromisso com a reciclagem.

“A colaboração entre a EGF e o Electrão representa um passo fundamental na promoção da sensibilização ambiental. Através de iniciativas como a Escola Electrão e o programa Ecovalor, estamos a incentivar e a estimular a participação ativa das escolas na reciclagem. Além disso, as instituições de ensino serão recompensadas financeiramente pelo seu compromisso com a sustentabilidade, um esforço que transcende as paredes escolares e que impacta toda a comunidade”, sublinha Emídio Pinheiro, presidente do Conselho de Administração da EGF.

No âmbito da campanha do Electrão as escolas são desafiadas a promover atividades de sensibilização ambiental com a comunidade escolar. É o caso da iniciativa Repórter Electrão, que convida alunos e professores das escolas participantes a criar reportagens vídeo sobre a reciclagem de embalagens, pilhas e equipamentos elétricos, no âmbito do concurso trimestral “Repórter Electrão”.

O desafio “Repórter Electrão” premeia trimestralmente um trabalho vencedor por cada nível de ensino no decorrer do ano letivo. Cada aluno e professor das equipas vencedoras recebe um cheque-prenda no valor de 50 euros.