Santarém considera histórica a implementação da fábrica de cenouras bebé no concelho

A Câmara Municipal da Santarém considera “um dia histórico” o anúncio do investimento de 85 milhões de euros do projeto agroalimentar, desenvolvido pela 52 Fresh, para a construção da fábrica de cenouras bebé no concelho.

A primeira unidade de processamento de cenoura baby da Europa, que estava a ser pensada para Almeirim, vai ser construída na freguesia de Pernes, concelho de Santarém, levando à criação de 200 postos de trabalho, que podem chegar aos mil, quando a fábrica estiver em pleno funcionamento.

Em comunicado, João Teixeira Leite, presidente da Câmara de Santarém, refere que ao longo dos últimos meses, o município esteve desenvolver “todos os esforços para trazer este investimento para Santarém”, acrescentando que nos últimos dias “foram dados passos determinantes”.

“O investidor já apresentou no município um PIP, e este está em condições de ser aprovado, a APA já deu parecer favorável a diversos pedidos de informação sobre a viabilidade da atividade, e o Governo já comunicou, através da Secretaria de Estado do Ambiente sobre a viabilidade da nova localização. Reconheço o esforço das entidades envolvidas, da administração pública em particular, que através de um diálogo colaborante e assertivo criaram, connosco, todas as condições”, pode lêr-se na mesma nota.

Já Yannick Le Mintier, diretor geral da 52-Fresh, afirmou que “a capacidade do presidente de criar soluções proporcionou à Fresh 52 a confiança de que o nosso investimento em Santarém seria bem acolhido”.

“A atitude proativa do Presidente e da sua equipa ficou evidente pelo fato de em apenas 40 dias, superar todos os obstáculos que encontrámos. Estamos muito satisfeitos por finalmente poder implementar, aqui em Santarém, aquela que vai ser a terceira operação mundial”, adianta o responsável da empresa.

O autarca salienta que, os contratos de promessa compra e venda dos terrenos já foram assinados e que a fábrica terá um área total de 50 hectares.