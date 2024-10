Empresa de alta tecnologia chinesa instala-se em Santarém

Desde o dia 1 de outubro, a Startup Santarém, incubadora de empresas da NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, acolhe em regime de incubação física a AOIN CIRCUITS, Lda., uma empresa de capital chinês que escolheu Portugal para expandir as operações da sua empresa-mãe, Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd.

A Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd., fundada em 2017 em Shenzhen, na China, é uma empresa de alta tecnologia que se destaca pela pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de equipamentos médicos a laser, dispositivos de beleza e componentes tecnológicos avançados. Com presença em mais de 80 países, a empresa é pioneira em várias tecnologias disruptivas, como o laser de diodo acoplado a fibra e a tecnologia de remoção de pelos LED patenteada, continuando a liderar a inovação mundial no setor.

A instalação da AOIN CIRCUITS, Lda. na Startup Santarém, junta-se às empresas incubadas na Startup Santarém no âmbito do Startup VISA, programa de acolhimento de empreendedores estrangeiros que pretendam desenvolver um projeto de empreendedorismo e/ou inovação em Portugal tutelado pelo IAPMEI e para o qual a Startup Santarém está credenciada para o acompanhamento e instalação. A Startup Santarém, no âmbito do Startup VISA, tem vindo a acompanhar este projeto há já algum tempo, resultando agora na constituição desta empresa. Atualmente, a Startup Santarém conta com 53 empresas incubadas.

A Startup Santarém é uma incubadora de empresas da NERSANT que oferece suporte a empreendedores e startups através de programas de incubação física e virtual, mentoria, networking e acesso a financiamento. O seu objetivo é fomentar o crescimento de novos negócios, promover a inovação e contribuir para o desenvolvimento económico da região. A infraestrutura foi inaugurada em 2016 na antiga Escola Prática de Cavalaria em Santarém, fruto de uma parceria entre a NERSANT e o Município de Santarém.