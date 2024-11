Frenesim das Autárquicas

A campanha propagandística para as Autárquicas 2025 em Almeirim já arrancou!

O Partido Socialista indicou uma pessoa que já não será candidata à presidência do Município para 2025 e a Aliança Democrática anunciou que apenas em Maio de 2025 é que irá apresentar os seus candidatos. Aliada a este “falso arranque” do PS está o candidato do mesmo partido já confirmado à Câmara Municipal da cidade.

A bem ver, esta campanha publicitária ao Partido Socialista teve o seu início à cerca de uma ou duas edições d’ O Almeirinense atrás, quando se focou a questão do custo das Festas da Cidade. Ou seja, não interessa que se fale bem ou mal do Partido Socialista desde que se fale.

Desde destaques de meia página, com fotografias e entrevistas, a “notícias” de “falsos arranques”, verifica-se o poder forte e enraizado que a máquina propagandística do PS possui no Concelho. No entanto, apesar da presença omnipresente daquele partido nos meios de comunicação sociais da região, uma pergunta sobressai de uma forma algo descarada e incomodativa. E então os outros partidos?! Será que em Almeirim apenas existe o binómio político PS-AD?!

Verifico com incredibilidade que na última edição deste periódico não há uma única menção a outros partidos no que diz respeito à forma como irão programar o seu trabalho para as próximas eleições. Não existem fotografias, destaques ou entrevistas.

Aquando das Eleições Europeias, no que diz respeito ao Chega, não existiram fotógrafos a documentar as ações de campanha local ou artigos no O Almeirinense.

Faço minhas as palavras do Dr. João Vinagre, que no seu artigo refere o “…clima de repressão no concelho…” no que toca às próximas eleições, bem como o “…ciclo vicioso, permanente e doentio que o concelho padece há vários anos…”.

A vida política do Concelho é condicionada e abreviada. A prova disso é que cidadão comum se se quiser inteirar da política local não tem acesso à mesma por via digital e/ou transmissão em direto via Internet.

António Carneiro – CH Almeirim