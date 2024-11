Almeirim tem a maior taxa de esforço para comprar casa no distrito de Santarém

O concelho de Almeirim é o município que apresenta uma maior taxa de esforço das famílias para a compra de casa no distrito de Santarém. Em Almeirim, o peso da prestação da casa pesa 45% nos salários das famílias, segundo os dados do 3º trimestre de 2024, recolhidos pelo site idealista.

Antes de comprar casa, as famílias têm em conta uma série de fatores, como é o caso do preço da habitação, localização, áreas, estado de uso, a par do custo do financiamento bancário, que soma às despesas domésticas que têm de assumir. Um dos critérios mais relevantes é, por isto mesmo, a taxa de esforço, que mede o peso da prestação da casa sobre os rendimentos médios da família e difere ao longo do país.

O site idealista analisou os dados do 3º trimestre de 2024 e no distrito de Santarém, constatou que a taxa de esforço das famílias no concelho de Almeirim atinge os 45%, por outro lado, o concelho de Abrantes é onde as famílias tem um menor taxa de esforço, apenas de 22%, uma das taxas mais baixas do país.

A nível nacional, os dados analisados pelo idealista, revelam que o Algarve concentra 6 dos 10 municípios onde a taxa de esforço das famílias para a compra de uma habitação é maior no terceiro trimestre de 2024.

Olhando para o top 10 dos municípios que possuem as maiores taxas de esforço na compra de casa de todo o país, salta à vista que o Algarve domina. Lagos é a cidade onde é mais difícil comprar casa, com a taxa de esforço a atingir os 150%. Logo a seguir estão Loulé (137%), Albufeira (128%), Silves (127%), também com taxas de esforço superiores a 100%, o que significa que o salário médio das famílias que vivem nestes concelhos não chegará para pagar a prestação da casa. Mais abaixo, na 7ª e 8ª posições, estão Faro (99%), Portimão (91%).

Neste ranking, Cascais aparece em quinto lugar, com uma taxa de esforço na compra de casa de 114% dos rendimentos médios familiares no município. A seguir está Funchal (105%) e Lisboa (101%). No fim da lista está o concelho da Nazaré, distrito de Leiria, onde as famílias gastam 88% dos seus rendimentos médios para pagar a casa.

De notar que os rendimentos médios por agregado familiar, o preço da habitação e o custo do financiamento são os fatores que determinam o esforço que uma família realiza para adquirir uma casa, além de requerer poupanças suficientes para dar de entrada no crédito habitação.

A taxa de esforço mede o peso da habitação sobre o poder de compra do agregado familiar. Em particular, no caso de compra, o idealista/data mede a taxa de esforço como a percentagem anual dos rendimentos líquidos do agregado familiar destinada ao pagamento de um crédito habitação “típico”, no sentido em que este é estipulada com características médias em termos de duração e taxa de juro publicadas pelo Banco Central Europeu (BCE). O preço da habitação é determinado como o valor mediano de uma habitação de dois quartos, enquanto os dados do rendimento líquido familiar provêm do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Dados recolhidos e analisados pelo idealista/data, a proptech do idealista que fornece informação destinada a um público profissional para facilitar a tomada de decisões estratégicas, tanto em Portugal, Espanha como em Itália. Utiliza todos os parâmetros da base de dados do idealista em cada país, assim como outras fontes de dados públicas e privadas, para oferecer serviços de avaliação, investimento, prospeção e análise do mercado.