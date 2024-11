Empresário em prisão preventiva por sequestrar de três homens em armazém

Um empresário de uma empresa de transportes, no concelho de Santarém, foi detido e vai cumprir prisão preventiva pela prática de três crimes de sequestro agravado, em concurso efetivo com três crimes de coação agravada.

Segundo uma nota do Ministério Público (MP) da Comarca de Santarém, no dia 21 de agosto de 2023, em Abitureiras, o empresário, e outros dois indivíduos, também eles acusados pela prática dos mesmos crimes, “privaram três ofendidos da sua liberdade de movimentos, obrigando-os a permanecer no interior de um armazém”.

No interior do armazém, refere o MP, que os suspeitos amarraram e agrediram as vítimas “fazendo-os crer que tinham a integridade física e mesmo a vida em risco, com o propósito de forçarem as vítimas a assumir a responsabilidade conjunta sobre o desaparecimento de mercadorias transportadas, o que conseguiram alcançar”.

O empresário foi presente a primeiro interrogatório, no dia 22 de novembro de 2024, tendo o juiz de instrução decidido aplicar ao arguido a medida de coação de prisão preventiva.

As investigações ao caso prosseguem sob a direção da 2 secção do DIAP da Comarca de Santarém, com a coadjuvação da Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT) da Polícia Judiciária.