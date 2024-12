Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca recebeu milhares de visitantes

OParque dos Sonhos de Natal da Chamusca encerrou ontem, 25 de dezembro, a sua 4ª edição, afirmando-se uma vez mais como o Maior Parque Temático de Natal do Ribatejo e um destino imperdível nesta quadra festiva. Durante 20 dias, o evento recebeu milhares de visitantes de todo o país, que se juntaram para celebrar o Natal num ambiente de magia, união e diversão.

Entre as grandes novidades deste ano, destacou-se o lançamento do hino oficial do Parque dos Sonhos de Natal 2024, interpretado por Mimicat, vencedora do Festival RTP da Canção 2023. A artista trouxe um brilho especial ao evento, encantando o público com a sua voz carismática.

O parque ofereceu uma programação diversificada e memorável, com atividades para todas as idades. A pista de gelo natural, a roda dos sonhos, o carrossel, e o Mercadinho de Natal foram novamente grandes sucessos, enquanto atrações como a rampa de gelo natural de 40 metros e a missão secreta dos duendes do Pai Natal acrescentaram emoção e ainda mais magia ao evento.

A deslumbrante iluminação natalícia, espetáculos de rua, desfiles e a presença do Pai Natal na sua casinha mágica, onde recebeu os desejos e sorrisos de milhares de crianças, transformaram o parque num cenário de fantasia e completaram uma programação rica e repleta de surpresas. A Arca de Noel, com os seus Animais Embaixadores, encantou os visitantes ao transmitir uma mensagem de carinho e harmonia com a natureza.

No encerramento do Parque dos Sonhos de Natal, Cláudia Moreira, Vice-Presidente da Câmara Municipal da Chamusca, destacou o esforço coletivo da grande equipa que tornou possível a concretização deste sonho e agradeceu emocionada: “Terminámos, hoje, o Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca com o coração cheio! Muito obrigada a todos os funcionários do Município, jovens monitores, associações, parceiros e tantas outras pessoas da comunidade que com dedicação e alegria, deram vida a este espaço mágico até ao último dia e contribuíram para a concretização deste sonho. Graças a este espírito, proporcionámos momentos de união a centenas de famílias e reforçámos aquilo que melhor nos define: a hospitalidade e o espírito de comunidade. Que o próximo ano traga mais momentos como este, onde a união e a felicidade coletiva nos mostram o que realmente importa”.

A 4ª edição do Parque dos Sonhos de Natal da Chamusca foi um verdadeiro sucesso, afirmando-se uma vez mais como um marco na região do Ribatejo, que combina tradição, inovação e alegria, e que projeta a Chamusca como um destino natalício de excelência, um sucesso que não teria sido possível sem o esforço coletivo de uma vasta equipa, que se dedicou de corpo e alma para transformar este sonho mágico em realidade.