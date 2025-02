Furtam casacos e capacetes de viatura no valor de centenas de euros em Almeirim

Uma viatura ligeira de passageiros foi alvo de um furto, na noite da passada quinta-feira, dia 20 de fevereiro, na rua José Maria Gomes, em Almeirim.

Segundo apurou O Almeirinense, junto do proprietário do veículo, entre as 20h e as 21h, os assaltantes conseguiram aceder à mala de uma viatura de marca mercedes e furtaram dois casacos, um par de luvas e três capacetes, um deles raro. O dono relata que os artigos furtados estão avaliados em perto de mil euros, para além do valor sentimental, sendo que um dos capacetes furtados pertence a uma edição limitada, onde há apenas 112 no mundo.

Ao que o nosso jornal apurou, não houve testemunhas deste furto e há a possibilidade de clonagem da chave do veículo, uma vez que não tinha sinais de arrombamento. Nas últimas semanas, tem havido relatos de furtos em veículos naquela zona, mas sem grandes prejuízos, ao contrário deste último.

O proprietário fez queixa do furto junto da GNR de Almeirim.