Tenista de Almeirim vence torneio de Sub16 no Montijo

O tenista da Associação 20kms de Almeirim, Artur Correia Freire, venceu o Torneio José Piedade, no Montijo, no escalão de Sub16. Já Gaspar Freire ficou pelo caminho frente ao finalista vencido pelo irmão e colega de clube.

Artur Freire bateu na final Felipe Ória, do CT Paço do Lumiar por contundentes 6/1 e 6/0, numa final que foi adiada no domingo devido à chuva.

No caminho até à final, Artur Freire bateu Yury Vaslov, do Vanicelos TC, por duplo 6/0 e Tomás Silveira, do The Campus, por 6/7 (7), 6/1 e 10-8 no decisivo Super Tie-Break, frente a um tenista que já foi o número 1 nacional de Sub14. Na meia-final, o tenista de Almeirim bateu Tomás Videira, do CIF, por 6/1 e 6/0.

Já Gaspar Correia Freire até entrou a vencer por 6/0 e 6/1 frente a Tiago Pereira, da ET Casas de Azeitão, mas acabou por ficar pelo caminho frente a Felipe Ória, por 6/2 e 6/4.

O Torneio José Piedade decorreu entre os dias 14 e 18 de março e integrou o calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis como torneio de nível C nos escalões de Sub12 e Sub16, tendo sido promovido pelo Clube Ténis do Montijo.