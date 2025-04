Município de Tomar assinou protocolo com Plano Nacional das Artes, que envolve as escolas do concelho

Foi assinado na segunda-feira, dia 14 abril , nos Paços do Concelho, depois de aprovado em reunião de câmara, o protocolo de parceria entre o Município de Tomar e o Plano Nacional das Artes (PNA), representados respetivamente pelo seu presidente, Hugo Cristóvão, e pelo comissário executivo, Paulo Pires do Vale, e contando com a presença de representantes do Agrupamento de Escolas Templários, do Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria e da Escola Profissional de Tomar, que já integram o PNA.

O intuito é promover ações concretas de colaboração entre a autarquia e o Plano, no âmbito da educação e da cultura, nomeadamente através da implementação do Plano Cultural de Escola (PCE) e da adesão a outros programas e medidas que propõem a fruição e produção cultural como parte integrante do currículo escolar, seja como instrumento, conteúdo ou metodologia para a aquisição de competências;Nesse sentido, pretende-se garantir as condições de cooperação técnicas, organizacionais, sociais, formativas, comunitárias e pedagógicas entre os outorgantes com vista a implementar os três eixos do Plano de Ação Estratégica do PNA: Política Cultural e Territorialização; Pensamento e Mediação; e Educação, Participação e Acesso.



São competências do Município, entre outras, apoiar a presença local do PNA e acompanhar iniciativas de âmbito cultural, artístico, educativo e de valorização do património no território; participar nas respetivas comissões consultivas dos dois agrupamentos de escolas e da Escola Profissional; apoiar logisticamente as escolas na implementação de uma programação cultural que responda às reais necessidades e interesses da comunidade educativa; e contribuir para o estabelecimento de redes de cooperação entre os agentes educativos e culturais locais e os seus parceiros públicos e privados, na promoção da identidade e da coesão territorial cultura.



Da parte do Plano Nacional das Artes, são obrigações, entre outras, colaborar na elaboração e desenvolvimento dos Planos Culturais da Escola no concelho; participar na seleção e implementação do Projeto Artista Residente; estabelecer contactos e incentivar a criação de redes de parcerias de modo a fomentar a colaboração entre agentes culturais, a comunidade educativa e outros intervenientes, desenhando estratégias que promovam um ensino integrador entre a escola e a sua envolvente; e disponibilizar cursos de formação para professores, mediadores, técnicos ou outros nas áreas da mediação cultural, artes, educação e património cultural.