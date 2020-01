Pista de Gelo desmontada

É tempo de fazer balanço, e este ano, o S. Pedro pregou a partida e não deu para contar contar com o bom tempo a que estávamos habituados, sendo certo que a chuva que se fez sentir nas duas primeiras semanas deste evento, impediu que as pessoas se deslocassem ao Mercadinho Encantado de Almeirim e impediu também a utilização da própria pista de gelo.



Pelo menos três dias a pista esteve completamente encerrada ao público, pois choveu ininterruptamente. Nos dias em que a chuva foi intermitente, a pista apenas encerrou quando não estavam reunidas as condições mínimas de segurança para o funcionamento da mesma.



Nos últimos dias do mês de dezembro e nos primeiros 6 dias de 2020, a pista esteve em pleno funcionamento, contribuindo para isso, o facto de as crianças se encontrarem de férias escolares e de o bom tempo ter-se feito sentir, o que fez com que as expectativas traçadas para o evento de Natal para 2019 fossem atingidas e, no fim de contas, o balanço fosse positivo.



Ao todo, a MovAlmeirim contabilizou 1951 entradas.