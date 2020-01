IP corta trânsito na Nacional 114 em Santarém

A Infraestruturas de Portugal informa que, verificada uma forte acumulação de água no terreno que ultrapassa o nível de alerta de 30mm de precipitação em 3 dias consecutivos, como medida preventiva de segurança foi decidido implementar a interdição da circulação automóvel no troço da EN114 entre o km 76,000 (entroncamento com a travessa da Calçada) e o km 77,010 (entroncamento com estrada para a Estação) a partir das 14H00.

Tal como já aconteceu no passado mês de dezembro, esta decisão tem como objetivo garantir as condições de segurança de pessoas e bens e tem por base as recomendações definidas pelo LNEC, as quais definem que em situações de ocorrência contínua de forte pluviosidade, deverá ser interdita a circulação neste troço dado o maior risco de instabilidade da zona superior da encosta adjacente à EN114.

A IP irá continuar a avaliar as condições de estabilidade da encosta, mantendo o condicionamento rodoviário até que estejam reunidas novamente as condições de segurança para a reabertura da estrada.