Programa Melhor Turismo 2020 oferece formação e consultoria à medida para as empresas de turismo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém apresentou o programa Melhor Turismo 2020, às empresas do setor, na sua sede em Torres Novas, na terça-feira, dia 14, e na Startup Santarém, esta quinta-feira, dia 16.O Melhor Turismo 2020 é um programa de formação-ação desenvolvido pela NERSANT em parceria com a CTP – Confederação do Turismo Português.

Trata-se de um programa de formação e consultoria que junta duas componentes fundamentais – a formação na empresa e a consultoria especializada e adaptada a cada uma das empresas.

“Todo o trabalho de formação e consultoria é realizado nas próprias empresas participantes, pelo que, na verdade, é como se fosse um fato feito à medida de cada empresa participante, em que os formadores e consultores do programa procuram responder às necessidades específicas de cada empresa”, explicou Mónica Silva, técnica do Departamento de Formação e Qualificação da NERSANT.

Assim, o programa Melhor Turismo tem como grandes objetivos proporcionar formação aos trabalhadores devidamente enquadrada na estratégia e necessidades da empresa”. Assim como pretende intensificar a formação de empresários e gestores.

O programa pretende contribuir para modernizar os modelos de negócio e as práticas de gestão, introduzir novas estratégias de comercialização e marketing, melhorar a qualidade dos serviços prestados, diversificar mercados, e consolidar a presença on-line da empresa.

As mais valias de um programa de formação-ação

Como mais valias, este programa oferece a dimensão diferenciadora da modalidade de formação-ação e proporciona resposta a problemas concretos de cada empresa, através da disponibilização de consultores seniores. O programa permite a realização de um Diagnóstico completo à empresa,a definição do Plano de Ação da empresa, assim como a implementação e acompanhamento do Plano de Ação. Inclui a formação de trabalhadores na empresa, e, finalmente, a avaliação de resultados.

Com uma duração de 10 meses, o programa apresenta ainda um custo reduzido para as empresas, uma vez que é financiado a 90%.

O programa começa por fazer o Diagnóstico completo à empresa, após o que é definido com o gestor o Plano de Ação da empresa. Segue-se a implementação do Plano de Ação, tendo como constante atenção à Avaliação das medidas implementadas.

“Um fato feito à medida de cada empresa”

O programa estabelece três ciclos metodológicos diferentes à escolha das empresas, consoante a sua dimensão, embora as empresas que reúnam condições possam frequentar os três modelos.

O Ciclo de Gestão de Microempresas destina-se a PME até 5 trabalhadores, com necessidade de desenvolver ou reforçar as competências base de gestão. Neste ciclo, é feita uma abordagem em formação e consultoria mais prática e menos teórica. As temáticas da intervenção centram-se no tema Capitalizar: otimização de recursos financeiros e Economia Digital.

O Ciclo de Planeamento – Gestão das Empresas Turísticas destina-se a PME com mais de 5 trabalhadores, que tenham necessidade de reforçar as competências de gestão/organização e melhorar a eficiência organizativa global. Pretende resolver problemas de gestão, organização e funcionamento, identificados e caracterizados no diagnóstico. A temática da intervenção centra-se na Gestão de Empresas Turísticas.

O Ciclo Temático Turismo 4.0 é dedicado a PME com mais de 10 trabalhadores (disponibilizando um mínimo de 6 para a formação ). Pretende desenvolver estratégias de crescimento através de soluções digitais, que potenciem processos produtivos mais eficientes e interconectados. Vai apoiar as empresas a criarem novos modelos de negócio e novas cadeias de valor, alinhadas com os desafios da 4ª Revolução Industrial. Através deste programa, procura-se desenvolver as competências dos empresários e trabalhadores do setor, através da realização de formação/consultoria que permita reforçar a sua qualificação nesta temática do turismo 4.0.

Testemunhos de empresários em Torres Novas e Santarém

O programa da apresentação em Torres Novas contou com a participação do vereador do turismo da Câmara de torres Novas, Joaquim Cabral, que congratulou a NERSANT por este trabalho fundamental para as empresas melhorarem os resultados e competitidade, e assim contribuir para aumentar a qualidade do turismo na região.

Luís Roque, diretor do departamento de formação e qualificação da NERSANT, explicou que este programa Melhor Turismo 2020 de formação-ação (formação e consultoria) surge na sequência da 1.ª edição do Melhor Turismo 2020, desenvolvido pela NERSANT também em parceria com a CTP – Confederação do Turismo Português..

Em Torres Novas, a sessão contou ainda com a intervenção de Ricardo Cardoso, da empresa The South Express, que deu o seu testemunho sobre a experiência de ter participado na primeira edição do programa que contou com a participação de 40 empresas de diversos setores de atividade da região. “Foi muito importante, para nós, termos participado neste programa de formação e consulytoria, que procurámos aproveitar ao máximo, para reforçar as competências na área da gestão, economia e finanças. A formação foi realizada na empresa, de acordo com as necessidades identificadas. Estamos há dois anos no mercado e continuamos a procurar melhorar, pois o caminho faz-se caminhando”.

Em Santarém, a sessão de apresentação do programa contou com a intervenção do empresário José António Lopes, da Salprom Lda. de Rio Maior, que participou na primeira edição do programa de formação e consultoria promovido pela NERSANT.