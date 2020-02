Almeirim dado como exemplo

Pedro Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Almeirim, participou numa conferência para falar do lançamento do PET21, a funcionar desde 2007/08.



“Ser dado como exemplo num Forum sobre Educacão e Mudança é algo que nos orgulha e de certa forma valida o que temos vindo a fazer no âmbito do PET21 desde 2007/08”, destaca o autarca.



“Mas se este projeto é hoje uma realidade perfeitamente estável isso é fruto do trabalho de muitos. Da Autarquia mas sobretudo das escolas que sempre estiveram do lado da solução. No final que ganha são os alunos e com eles toda a sociedade”, conclui.