O mágico Bragança dá vitória ao Estoril

O Estoril venceu neste sábado em casa do Farense, líder da II Liga, por 2-0, aproximando-se da zona de subida. A equipa da linha sobe ao quarto lugar, com 31 pontos, os mesmos que o Mafra e fica a cinco do Nacional da Madeira, segundo, com menos um jogo.

Os canarinhos chegaram à vantagem com um golo de Rafael Barbosa, com muita sorte, mas quem brilhou no lance foi o almeirinense Daniel Bragança, médio emprestado pelo Sporting, que deu um toque de magia à jogada.

Com esta derrota caseira, o Farense pode ser ultrapassado pelo Nacional na liderança da II Liga. Os madeirenses recebem o Leixões neste domingo e, em caso de triunfo, assumem a liderança.



Com Mais Futebol