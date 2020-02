VÍDEO – Domingo cheio de desporto em direto

Este domingo é em cheio para o desporto do concelho de Almeirim e tudo para acompanhar na Almeirinense TV.



Os 20 kms de Almeirim alcançou bons resultados, este sábado, no primeiro dia do Campeonato Nacional de Clubes em pista coberta que se realizam este fim-de-semana no Altice Fórum em Braga.O dia fechou com os 20 kms de Almeirim em segundo lugar. Siga a prestação dos 20 kms aqui.

No futebol, o dia é também muito importante com a realização da primeira mão da Taça do Ribatejo entre Fazendense e U. Almeirim Sad. O jogo terá na Almeirinense TV narração de Filipe Rego e comentários de Pedro Rebita.

Mario Rui foi ao baú das memórias e lembra alguns dados deste confrontos entre as duas equipas do concelho.