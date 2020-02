Só, só, só mais um: Almeirinense conquista Recopa

O Flamengo conquistou esta madrugada a Supertaça sul-americana de futebol, batendo os Independiente Del Valle, do Equador, por 3-0, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro.

A equipa orientada por Jorge Jesus e que conta com Márcio Sampaio na equipa técnica venceu com golos de Gabriel Barbosa, (19 min.), e Gerson, (62 e 89 min), num partida em que o Flamengo ficou reduzido a 10 jogadores, aos 23 minutos, por expulsão de Willian Arão. A quatro minutos do fim, o Independiente também fica com menos um elemento, por expulsão de Cabeza.

No jogo da primeira mão, no Equador, as equipas tinham empatado a dois golos.

O Flamengo, sob o comando do técnico português Jorge Jesus, já conquistou a Taça Libertadores e o campeonato brasileiro, em 2019, e, este ano, a Supertaça brasileira e ainda a Taça Guanabara, a primeira volta do estadual Carioca.