Briga em café nas Fazendas termina no Hospital

Uma pessoa ficou ferida no cotovelo e no olho depois de um conflito esta sexta-feira, dia 28 fevereiro, num café em Fazendas de Almeirim.



Pelo que O ALMEIRINENSE apurou há ainda a registar alguns vasos partidos no exterior do café. O alerta foi dado às 18h12.



No local esteve a GNR e os Bombeiros Voluntários de Almeirim com quatro elementos e duas viaturas.